Уряд вніс до ВР проект держбюджету на 2010 рік

Уряд вніс до Верховної Ради проект закону “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний документ було зареєстровано сьогодні, 23 квітня.

Водночас текст проекту бюджету на сайті парламенту відсутній.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ раніше заявляв, що проект держбюджету на поточний рік подаватиметься з дефіцитом у 5% ВВП.