Янукович вимагає фінансувати армію на 100 відсотків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що у проекті державного бюджету на 2010 рік заплановано стовідсоткове фінансування необхідних поточних видатків Міністерства оборони і Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив учора на прес-конференції у Києві.

«Президент поставив перед урядом категоричну вимогу: на 100% профінансувати усі необхідні поточні видатки Міністерства оборони. Таке завдання виконано»,- сказав прем’єр.

Водночас він не озвучив конкретних показників, що заплановані на оборону у цьогорічному проекті держбюджету.

Разом із тим М.АЗАРОВ підкреслив, що зі зростанням економічних показників і стабілізації ситуації уряд упродовж року планує додатково виділити кошти на потреби Збройних сил України:

Він висловив сподівання, що у 2011 році Кабмін суттєво наблизить рівень фінансування оборонної сфери, Збройних сил, зокрема, до нормативного рівня.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ заявляв, що проектом держбюджету на 2010 рік на потреби ЗСУ заплановано виділити близько 13 млрд. грн. Ці кошти дорівнюють рівню бюджетного фінансування 2009 року, який характеризувався багатьма політиками і експертами як бюджет руйнації української армії.