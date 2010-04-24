Кабмін дасть Львову гроші на викуп земель під аеропорт

Кабінет міністрів України виділить Львівській обласній державній адміністрації 10 млн. 356 тис. 644 грн. для викупу земельних ділянок і приватної власності під будівництво і реконструкцію міжнародного аеропорту «Львів» у рамках підготовки і проведення в Україні в 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Про це говориться в розпорядженні №948-р від 21 квітня ц.р., розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, ці кошти виділяються в рамках кошторису і бюджетних призначень на проведення реконструкції аеродрому ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

При цьому для відшкодування підтверджених документально витрат, пов`язаних з оплатою послуг з нотаріального оформлення документів, послуг БТІ, виготовлення містобудівної і землевпоряджувальної документації, уряд виділить Львівській ОДА 1 млн. 015 тис. 595 грн.

Викуплені землі будуть передані ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» у постійне користування.

Як повідомляв УНІАН, уряд дозволив Львівській обласній державній адміністрації викуповувати приватну власність і землю під будівництво в місті аеропорту в рамках підготовки і проведення в Україні в 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Уряд доручив Львівській облдержадміністрації до 1 липня 2010 року викупити земельні ділянки, садові будинки, гаражні бокси та інші об`єкти нерухомості, а також відшкодувати вартість багаторічних насаджень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядженням № 1160-р від 23 вересня 2009 р. затвердив проект і титул будівлі нового аеровокзалу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", розроблений підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін Україна".

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 921 млн. 362 тис. грн., зокрема, будівельно-монтажних робіт – 386 млн. 371 тис. грн., устаткування, меблів, інвентарю – 349 млн. 025 тис. грн. Термін будівництва – 25 місяців. Пропускна спроможність нового аеровокзалу становитиме 1 тис. пасажирів на час.

Переможцем аукціону з будівництва нового терміналу в аеропорту "Львів" було визнано американську компанію IMTC-MEIL.L.C, з якою мали підписати інвестиційний договір.

Постановою Кабміну від 1 березня 2010 р. Кабінет міністрів України виділив із Стабілізаційного фонду в 2010 році на розвиток аеропорту "Львів" 121 млн. грн.