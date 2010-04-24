Кабмін дасть Львову гроші на викуп земель під аеропорт
Розпорядження на урядовому порталі
Кабінет міністрів України виділить Львівській обласній державній адміністрації 10 млн. 356 тис. 644 грн. для викупу земельних ділянок і приватної власності під будівництво і реконструкцію міжнародного аеропорту «Львів» у рамках підготовки і проведення в Україні в 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
Про це говориться в розпорядженні №948-р від 21 квітня ц.р., розміщеному на Урядовому порталі.
Згідно з документом, ці кошти виділяються в рамках кошторису і бюджетних призначень на проведення реконструкції аеродрому ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».
При цьому для відшкодування підтверджених документально витрат, пов`язаних з оплатою послуг з нотаріального оформлення документів, послуг БТІ, виготовлення містобудівної і землевпоряджувальної документації, уряд виділить Львівській ОДА 1 млн. 015 тис. 595 грн.
Викуплені землі будуть передані ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» у постійне користування.
Як повідомляв УНІАН, уряд дозволив Львівській обласній державній адміністрації викуповувати приватну власність і землю під будівництво в місті аеропорту в рамках підготовки і проведення в Україні в 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
Уряд доручив Львівській облдержадміністрації до 1 липня 2010 року викупити земельні ділянки, садові будинки, гаражні бокси та інші об`єкти нерухомості, а також відшкодувати вартість багаторічних насаджень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядженням № 1160-р від 23 вересня 2009 р. затвердив проект і титул будівлі нового аеровокзалу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", розроблений підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін Україна".
Загальна кошторисна вартість будівництва становить 921 млн. 362 тис. грн., зокрема, будівельно-монтажних робіт – 386 млн. 371 тис. грн., устаткування, меблів, інвентарю – 349 млн. 025 тис. грн. Термін будівництва – 25 місяців. Пропускна спроможність нового аеровокзалу становитиме 1 тис. пасажирів на час.
Переможцем аукціону з будівництва нового терміналу в аеропорту "Львів" було визнано американську компанію IMTC-MEIL.L.C, з якою мали підписати інвестиційний договір.
Постановою Кабміну від 1 березня 2010 р. Кабінет міністрів України виділив із Стабілізаційного фонду в 2010 році на розвиток аеропорту "Львів" 121 млн. грн.