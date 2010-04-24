Погода на неділю

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у Карпатах, а вночі на півночі Лівобережжя, в центральних, вдень в східних та південних областях невеликі короткочасні дощі, грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних та північних областях 1-6° тепла, крім Закарпаття, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; на решті території 4-9° тепла; вдень 10-15°, у південній, східній частині та на Закарпатті 17-22° тепла; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у неділю істотні опади не очікуються. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла. У Києві вночі 3-5° тепла, на грунті приморозки 0-2°, вдень 12-14° тепла.