У викраденні трьох заручників підозрюють міліціонерів

Вчора у Донецькій області працівники УБОЗ спільно зі співробітниками Служби внутрішньої безпеки МВС звільнили трьох підприємців-заручників, у викраденні яких підозрюються семеро співробітників міліції з Дніпропетровщини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 23 квітня о 16.20 до Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області звернулася 41-річна місцева жителька із заявою про викрадення невідомими її чоловіка. За словами жінки, інцидент стався близько опівдня біля офісу, де працював її чоловік. При цьому громадянка поінформувала правоохонців, що за звільнення заручника рекетири вимагали 1 мільйон гривень.

Як пояснила заявниця, невідомі особи на автомобілі «Шкода-Октавія» близько 13.00 прибули на Привокзальний ринок Донецька до її двоюрідного брата і вимагали передати їм 1 млн. грн.

Приблизно через дві години по цьому брат за місцем своєї роботи взяв із каси підприємства у бухгалтера 78 тисяч гривень. За вказівкою заручника, який телефонував йому з мобільного, на виїзді з Донецька на трасі він передав гроші невідомому громадянину, який у якості пасажира перебував в автомобілі ВАЗ-2105.

Однак викрадачі продовжували вимагати всю заявлену раніше суму і призначили повторну зустріч на 18.00 цього ж дня. У разі невиконання вимог погрожували, що рідні заручника більше не побачать.

Як наголосили у МВС, для звільнення заручника було негайно вжито комплекс оперативно-розшукових заходів. З‘ясувалося, що громадяни, які можуть бути причетні до викрадення, знаходяться в одному із кафе міста. При виході з цього закладу співробітники УБОЗу затримали сімох осіб, підозрюваних у незаконному утриманні громадянина.

Як з‘ясувалося, усі вони – працівники карного розшуку з Дніпропетровщини. Разом з міліціонерами в автомобілі перебували ще двоє викрадених підприємців з Харкова і викрадений донеччанин. Усіх заручників звільнено.

Як пояснили дніпропетровські міліціонери, усі ці підприємці причетні до скоєння шахрайських дій, тому правоохоронці нібито за вказівкою слідчого прибули до Донецька для встановлення і затримання осіб, підозрюваних у шахрайстві. Однак документів, які б підтверджували сказане, працівники міліції при собі не мали. Під автомобілем «Шкода Октавія» було виявлено пакунок з 78 тисячами гривень.

За даним фактом прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Усі семеро працівників міліції затримані в порядку ст. 115 КПК України. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч 2. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.