Газпром ще не одержав пропозицій України про участь в консорціумі

Глава російського «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що ще не одержав пропозицій від України про можливу участь компанії в консорціумі для модернізації газотранспортної системи, але у будь-якому випадку не має наміру відмовлятися від проекту будівництва газопроводу «Південний потік».

Як передає РІА Новости, про це О.МІЛЛЕР сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ні, хоча це питання обговорювалося», - зазначив він.

В той же час глава «Газпрому» підкреслив, що проект «Південний потік» буде реалізований незалежно від можливої участі компанії в українському консорціумі.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

«Ми це пропонуємо як альтернативу будівництву «Південного потоку». Тому, що «Північний потік» вже не зупинити – він вже будується. Догралися до того, що почали будувати і обходити Україну з півдня і півночі. Тому ми зараз шукаємо можливість, як домовитися, щоб Україна залишила як мінімум ті обсяги, які може транспортувати по існуючій ГТС, – близько 125 млрд. кубів газу », - заявив В.ЯНУКОВИЧ.