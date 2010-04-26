Екологи застерігають від нових ядерних загроз

Екологи застерігають від нових загроз ядерної енергетики.

Як повідомляє «Німецька хвиля», представники екологічних організацій нарікають, що Україна, не подолавши наслідки катастрофи на ЧАЕС, створює нові ядерні загрози й засуджують плани, згідно з якими у 2020 році 80% реакторів на АЕС мають працювати у терміни, що перевищують проектні.

Як вважає експерт Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Дмитро ХМАРА, це створить додаткову небезпеку для населення та довкілля. «З огляду на енергетичну безпеку України, немає підстав для продовження роботи фізично і морально застарілих реакторів», - сказав він.

У свою чергу, голова ради громадської організації «Екоклуб» Андрій МАРТИНЮК зазначив: «Аргументи, які нам видаються вагомими, такі – атомна енергетика дуже дорога в Україні. Скільки б не заявляли лобісти атомної енергетики про те, що вона дешева, жодної цифри навести вони не можуть, тому що досі ніхто не порахував, скільки насправді коштує атомна енергетика в Україні».

На думку експерта з НЕЦУ, найкращим рішенням нині є поступове виведення з експлуатації небезпечних об’єктів атомної енергетики та спрямування коштів, які витрачали на її підтримку, на підвищення енергоефективності об’єктів промисловості й житлового господарства, а також на розвиток дешевших джерел енергії.

«Дорогою авантюрою» називають в НЕЦУ плани добудувати 3-й та 4-й енергоблоки Хмельницької АЕС. Днями український уряд схвалив угоду з РФ про кредитування добудови двох блоків Хмельницької АЕС. Фахівці Національного екоцентру заявляють, що в світі не існує жодного працюючого реактора ВВЕР-1000 (В-392Б), який планують побудувати на Хмельницькій АЕС, а Росія лише планує його будівництво. Як відомо, енергетичною стратегією України до 2030 року передбачено нарощування встановленої потужності АЕС. Третій i четвертий енергоблоки ХАЕС, як очікується, мають бути добудовані до кінця 2016 року.

«В Україні вже існує надлишкова встановлена потужність, а очікуваного росту споживання електроенергії не відбувається. Так, у пік споживання електроенергії 5 з 15 діючих енергоблоків, з різних причин не подавали електроенергію у мережу», - заявив координатор енергетичної програми НЕЦУ Артур ДЕНИСЕНКО.

«Щоб планувати будівництво нових блоків, треба чітко сказати, яка їхня ціна, яка собівартість електроенергії. Але цього нам ніхто досі не сказав», - зауважив голова «Екоклубу» Андрій МАРТИНЮК. За його словами, майже всі соціологічні опитування підтверджують, що українці виступають проти будівництва нових атомних блоків.

Іншими проблемами галузі А.МАРТИНЮК називає поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також проблему з водою для охолоджування реакторів.

«Реалізація Україною варіанту «відкладеного рішення» та створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі лише загострить ситуацію, перекладаючи проблему на майбутні покоління, що абсолютно аморально. Єдине ефективне вирішення проблеми відпрацьованого ядерного палива та радіаційних відходів - не виробляти їх», - переконаний А.ДЕНИСЕНКО. На його думку, Україна нині має спрямувати зусилля на збільшення енергоефективності власної економіки.