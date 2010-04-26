ЮНІСЕФ і Pampers представлять диск з колисковими піснями

29 квітня об 11:00 годині у прес-центрі «Український час» („Український дім”, вул. Хрещатик, 2)віддбудеться прес-конференція, присвячена запуску другої хвилі спільного проекту ЮНІСЕФ і Pampers «1 упаковка = 1 вакцина, що рятує життя».

В рамках прес-конференції буде представлено диск колискових, записаних за участі Ніни Матвієнко, Сніжани Єгорової, Анжеліки Рудницької, Катерини Бужинської, Наталії Валевської, Олени Гребенюк та кліп на гімн проекту «Спи, моє сонечко», створений за участю відомої української співачки Євгенії Власової.

У прес-конференції візьмуть участь:

- Голова фонду ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо

- Менеджер із зовнішніх зв’язків Pampers Горохова Яна

Очікується участь посла проекту в Україні Євгенії Власової та виконавиць колискових Сніжани Єгорової, Анжеліки Рудницької, Катерини Бужинської, Олени Гребенюк та Наталії Валевської.

Правець (* Правець – рос. «столбняк») викликає бактерія Clostridium Tetani, яка потрапляє в організм через відкриті рани. Симптоми захворювання проявляються через 2–14 днів після інфікування.Кожні три хвилини у світі через правець помирає дитина. Від правця помирають переважно в країнах Африки, Південної та Східної Азії. Лише двох вакцин досить, щоб захистити вагітну жінку і її дитину від смертельної хвороби.

Додаткова інформація :

Тетяна Нурісламова, Saatchi&Saatchi, (050) 681-79-38, (044) 494-49-09, email: tnurislamova@saatchi.com.ua

Вероніка Ващенко, керівник інформаційних проектів ЮНІСЕФ, vvashchenko@unicef.org

Яна Горохова, представник ТМ Pampers, horokhova.yv@pg.com