Що роблять з собою зірки напередодні «Оскара»

Голлівудські зірки, які мають намір виставляти себе напоказ в неділю на церемонії вручення "Оскара", знову виглядатимуть бездоганно. Ані плямочки на ніжній як шовк шкірі, ані крапельки поту, ані ненависних зморшок, лише натяк на які можна іноді розгледіти при виблискуючих софітах.

І все завдяки курсу краси, що стартував кілька тижнів тому, а також косметологам, тренерам по фітнесу, масажистам, перукарям, візажистам і стилістам, які готують зірок Голлівуду до появи на червоній килимовій доріжці, пише Frankfurter Allgemeine.

Для Евы Шембан, косметолога з Санта-Моніки, клієнтуру якої складає в основному голлівудська еліта, гаряча пора почалася п`ять тижнів тому. Річ у тому, що лазерні процедури з усунення темних пігментних плям, що з`являються з віком, а також ін`єкції, які роблять губи більш чуттєвими і розгладжують повіки, не можна робити в останні хвилини.

Адже може трапитися, що організм голлівудської зірки відповість на процедуру алергією, і тоді вона буде вимушена з`явитися на червоній килимовій доріжці з обличчам, що заплило і набрякло. Не більш привабливо виглядає й оточений синяками після ін`єкцій рот.

Подібні процедури для додання лиску перед церемонією вручення "Оскара", за словами Шембан, давно стали тим, що само собою розуміється. На них записуються не тільки самі зірки, але і члени сімей, а також супроводжуючі їх персони. Мистецтво дерматолога полягає в першу чергу в тому, щоби гості церемонії виглядали натурально або, принаймні, не набагато штучнішими, чим публіка звикла бачити їх на обкладинках журналів і по телевізору.

"Зірки не можуть дозволити собі виглядати так, як ніби вони вдалися до екстрених заходів", – говорить косметолог Джесіка Ву з Лос-анжелеса в інтерв`ю New York Times. А косметологи не можуть дозволити собі роботи халтури. Тому Гар Леськ, професор дерматології з Каліфорнії, організував курси "Косметична дерматологія: голлівудська перспектива".

Ін`єкції робляться в найнеймовірніші місця. Так, голлівудські косметологи роблять ін`єкції ботокса не тільки в лоб, щоб розгладити зморшки між бровами, але і в підборіддя і в спину – щоб контур був чіткішим, а шия здавалася довшою. Подібна процедура особливо рекомендована тим, хто вибрав для оскаровскої церемонії декольтоване плаття з відкритою спиною.

Навіть ті, хто одягатиметься в легкі наряди, можуть спітніти під софітами. Від цього допоможуть ін`єкції ботокса, які робляться в пахви і долоні, запобігаючи тим самим потовиділенню. Вартість подібних уколів доходить до кількох тисяч доларів. І на відміну від ювелірів і дизайнерів одягу, які позичають зіркам діаманти і наряди, дерматологи виписують реальні рахунки.

Тренери з фитнесу теж хочуть отримувати гроші за свої послуги. Майкл Джордж, який приводить у форму, серед інших, і оскароносну Різ Уїзерспун, тижні за три до церемонії приймає на 30% більше дзвінків від знаменитостей – всі хочуть скинути зайві кілограми. Джордж концентрується тоді на тих частинах тіла, які особливо впадають в очі на церемонії вручення головної кінематографічної нагороди.

Inopressa