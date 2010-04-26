У Харкові завтра мітинг опозиції

Завтра, у вівторок, 27 квітня, у Харкові представники опозиції планують провести мітинг проти угоди щодо продовження дислокації ЧФ в Україні, яку підписали Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у Харкові 21 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації партії «Батьківщина», акція протесту проти подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на українській території на 25 років розпочнеться о 10.00 ранку в центрі Харкова на майдані Свободи.

Очікується, що в мітингу також візьмуть участь представники інших опозиційних партій та громадських організацій.