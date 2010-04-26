Влада Севастополя відмовить байкерам в участі в параді Перемоги 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Севастополі голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ.

«Просяться проходити байкеры. Ми їм відмовимо. Причина полягає в тому, що сьогодні ми не можемо сумістити проходження людей з проїздом мотоциклів. Якщо іншого разу - я думаю, знайдемо рішення», - сказав В.САРАТОВ.

Він нагадав, що 9 травня в місті, крім параду, відбудеться хода ветеранів війни і Збройних Сил.

«Перед цим ми пропонували (ветеранам - УНІАН): може посадити їх у машини - не хочуть. З останніх сил, але проходження в Севастополі 9 травня - це для них висока мета. Я ними пишаюся, тому що це треба мати високий стан духу, щоб йти, долати кілометр-півтора...», - зазначив В.САРАТОВ.

«Ми маємо робити акцент на тому, що наші ветерани - люди немолоді, і я відмовляю (байкерам - УНІАН) не тому, що не люблю байкерів, а просто в цій ситуації на першому місці мають бути ветерани», - зазначив він.

Відповідаючи на питання, які будуть нововведення під час майбутнього параду в День Перемоги, В.САРАТОВ сказав: «Найголовніше нововведення на параді 9 травня полягатиме в тому, що попереду колон у всіх містах, де відбуватимуться паради, їх відкривати будуть аналогом, копією Прапора Перемоги». Крім того, він повідомив, що «заплановано побудувати три роти в одязі воїнів Великої Вітчизняної війни. Шиє централізовано Росія, дає цю форму, і це буде головна відмінність».

В.САРАТОВ також повідомив, що «проходження військової техніки не буде».

Як повідомляв УНІАН, 9 травня в параді військ у Севастополі від Військово-Морських Сил України візьмуть участь більше 500 чоловік, від Повітряних Сил ЗС України - понад 90 чоловік, від ЧФ РФ - близько 750 чоловік. Всього від українського флоту в святкових заходах у місті-герої Севастополі буде залучено більш як 820 військовослужбовців.