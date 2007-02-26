У Кривому Розі вибухнув п’ятиповерховий житловий будинок

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в понеділок вночі стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вибух без послідуючого горіння стався о 4 год. 25 хв. у будинку по вулиці Тухачевського, 51. Станом на 7 годину, за попередніми даними, пошкоджені близько шести квартир на 4-му та 5-му поверсі.

Як стало відомо пізніше, причиною сьогоднішнього вибуху в житловому будинку в Кривому Розі став побутовий газ. Такий попередній висновок пожежно-технічної служби управління МНС у Дніпропетровській області.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди управління МНС в області, рятувальники евакуювали 10 мешканців постраждалого будинку, врятований 1 чоловік, двох людей госпіталізовано з діагнозами “гіпертонічний криз” та з черепно-мозковою травмою.

За попередніми даними, загиблих внаслідок вибуху немає.

Як повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зараз у Кривому Розі на місці події працює 13 одиниць техніки та 36 бійців МНС, 15 одиниць техніки та 149 осіб служб взаємодії - міськгазу, міськводоканалу, військовослужбовці, міліція, медики.