До України прибула делегація НАТО

Сьогодні розпочався візит в Україну делегації експертів Північноатлантичного альянсу з питань Процесу планування та оцінки сил на чолі з начальником Управління планування Сил Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френком БОЛАНДОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, до складу делегації увійшли представники Міжнародного секретаріату НАТО, Міжнародного військового штабу НАТО, Стратегічного командування НАТО з трансформації та Офісу зв’язку НАТО в Україні.

Головна мета візиту представників Альянсу в Україну полягає у спільній з представниками Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ підготовці проекту оновленого пакету Цілей партнерства 2010 року.

У рамках візиту сьогодні запланована зустріч Ф.БОЛАНДА з першим заступником міністра оборони України Григорієм ПЕДЧЕНКОМ.

У ході робочих зустрічей експертів НАТО з представниками Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони України, інших силових структур держави, сторони планують розглянути великий спектр питань, пов’язаних з перспективами розвитку співробітництва України з НАТО.

Розглядатимуться питання основних загроз національній безпеці України на сучасному етапі, проведення Оборонного огляду в Україні, стан та перспективи розвитку Збройних Сил України. Далі учасники зустрічі працюватимуть у підгрупах.

Візит експертів НАТО триватиме до 28 квітня.