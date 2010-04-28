Відпочинок у Криму подорожчав на 15%

Відпочинок у санаторно-курортних установах Криму подорожчав цього року в середньому на 15%, порівняно із сезоном минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр курортів та туризму автономії Сергій КИРИЛЕНКО на нараді в Сімферополі.

«Загалом по автономії ціни на відпочинок у середньому збільшено на 15%», - сказав міністр.

За словами С.КИРИЛЕНКА, в основному, така тенденція характерна для відпочинку «рівня економ», «середнього рівня».

«Вартість елітного відпочинку залишилася фактично на рівні минулого року», - сказав міністр.

Санаторні установи Краснодарського краю Росії виставили на курортний сезон-2010 «ціни в середньому на 25% вище, ніж кримські оздоровниці такого ж рівня», - також заявив С.КИРИЛЕНКО.

Зростання цін на путівки Мінкурортів Криму щорічно пояснює зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.