Янукович був присутній при взльоті Ан-158

Україна і Росія ведуть переговори про спільні проекти в авіабудуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Києві під час церемонії першого зльоту нового літака Ан-158.

«Сьогодні ми у стадії переговорів. Переговори – це процес, який повинен завершитися консенсусом», – сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що «є інтерес двох країн, і дуже важливо, що російська сторона зацікавлена в спільній роботі з українською, а українська – з російською».

За словами Президента, можливі форми співпраці в авіабудуванні базуватимуться на такому принципі: якщо спільні проекти з будівництва літаків здійснюватимуться в Україні, то 60% усіх комплектуючих і робіт виконуватиме українська сторона, а 40% – російська; а якщо літаки складатимуться в Росії, то збережеться такий самий паритет: 60% – Росія, 40% – Україна.

У свою чергу, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що «зараз працюють над формою спільної роботи». При цьому він відзначив, що підписаних документів ще немає.

За словами Д.КІВИ, форма спільної роботи дасть змогу українському авіапрому працювати як самостійно, так і в кооперації з російським авіапромом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на аеродромі ДП «Антонов» відбувся перший зліт нового регіонального реактивного літака Ан-158, виготовлення якого було завершено на підприємстві тиждень тому. У спорудженні нового літака брали участь 37 підприємств України, близько 130 підприємств РФ і близько 30 підприємств з інших країн.