4-9 травня центр Києва перекриватимуть

Державтоінспекція столиці звертає увагу учасників дорожнього руху, що у зв’язку з проведенням репетицій параду Перемоги 4 та 6 травня з 18.30 до 24.00 буде повністю перекрито рух транспорту по вулиці Хрещатик та на Європейській площі.

Крім того, 9 травня під час проведення параду та святкових заходів буде заборонено рух всіх видів транспорту на цій ділянці дороги.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Також для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху під час прибуття та розстановки військової техніки в місці проведення параду буде перекрито рух та заборонено паркування транспортних засобів по вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі) з 20.00 8 травня до 7.00 10 травня.

Столична ДАІ попереджає водіїв, що 4, 6 та 9 травня буде заборонено паркування усіх видів транспорту на бульварі Лесі Українки (від вул. Шовковичної до пров. Щорса), пл. Михайлівській та на майданчиках біля Річкового порту у зв’язку з паркуванням на зазначених ділянках транспорту Міністерства оборони.

Начальник ДАІ Києва Анатолій КУРІННИЙ зазначає, що під час проведення заходів з залученням великої кількості техніки та людей неможливо обійтися без обмежень в русі транспорту і просить киян та гостей столиці з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

З урахуванням викладеного, столична Державтоінспекція рекомендує водіям по можливості планувати свої поїздки таким чином, щоб утриматись від відвідування центральної частини міста в ці дні.