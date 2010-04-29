Росіяни повірять, що Крим - дружня територія

Поліпшення відносин України з Росією, що спостерігається після українських президентських виборів, може привернути більше російських туристів на відпочинок до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили представники санаторно-курортної галузі на нараді в Сімферополі про готовність туристських підприємств і об`єктів соціальної інфраструктури до сезону-2010.

«Потеплення відносин з Росією дозволяє нам сподіватися, що, напевне, краще житиметься курортній системі», - сказав головлікар санаторію «Лівадія» Олександр ПЛАХОТНИЙ.

На думку голови кримської туристичної асоціації «Індустрія гостинності» Олени БАЖЕНОВОЇ, «рішення і дії нового керівництва України» дають привід для оптимізму, що росіяни, «виходячи з дружніх відносин», можуть повернутися на відпочинок до Криму. «Вони повірять у те, що Крим - дружня територія», - заявила О.БАЖЕНОВА.

Перший заступник міністра курортів і туризму Криму Марина СЛЕСАРЄВА на питання журналістів, чи дає зовнішня політика України, і зокрема ратифікація угоди про продовження базування Чорноморського флоту РФ до 2042 року, підстави сподіватися на збільшення турпотоку з Росії, відповіла: «А чом би ні? Політичні моменти завжди впливають на збільшення і зменшення потоку».