Дівчина спалила вінки, покладені до Вічного вогню

Правоохоронці Кам`янець-Подільського Хмельницької області затримали 19-річну місцеву мешканку, яка спалила вінки у меморіальному сквері Танкістів, чим завдала певної шкоди й самому пам`ятникові.

Як повідомила УНІАН старший інспектор відділу громадських зв’язків УМВС у Хмельницькій області Інна ПРОНИК, дівчина була у нетверезому стані і влаштувала багаття із траурних вінків, принесених громадянами до підніжжя Вічного вогню. Як потім розповіла дівчина, вогонь вона розвела, аби зігрітися разом з подругою.

“19-річна дівчина страждає на піроманію - ще будучи неповнолітньою, вона полюбляла підпалювати двері у квартирах городян. На її рахунку близько 20 підпалів, і зараз щодо неї у суді розглядається кримінальна справа, порушена за хуліганство”, - сказала І.ПРОНИК.

За наругу над могилою порушниці буде висунуто звинувачення за статтею 297 Кримінального кодексу України.