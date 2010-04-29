Кожен працюючий українець утримує двох - пенсіонера і бюджетника

Кожен працюючий українець утримує одного пенсіонера і ще одного бюджетника.

Про це пише тижневик «Коментарі:», який публікує добірку досліджень “Хто такі українці з точки зору соціології і статистики”.

За інформацією видання, тільки 44% населення країни трудиться в економіці. Для порівняння: у Росії цей показник становить приблизно 48,7%. У Німеччині економічно активне населення становить 56%, Чехії - 50,6%, Румунії - 46,7%. При цьому в Україні з 18,3 млн. працівників майже 1 млн. осіб зайняті у сфері державного управління, 1,33 млн. - у сфері охорони здоров’я і соціальної допомоги, 1,7 млн. - це викладачі, вчителі, науковці, вихователі та інші зайняті в сфері освіти. До «казноїдів» слід додати і 200 тис. військовослужбовців та 150 тис. осіб, які, згідно з даними доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні-2009», перебувають у в’язницях. Ще певний відсоток населення (бомжі, переселенці, біженці і т.д. - загалом близько 100 тис.) теж умовно перебувають на утриманні держави.

Виходить, що 14 млн. українців утримують решту 32 млн. населення країни, резюмують «Коментарі:».