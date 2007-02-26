Порошенко рекламує свій податковий кодекс

Комітет Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності розробив концепцію створення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зібранні, організованому Європейською бізнес-асоціацією.

За словами П.ПОРОШЕНКА, концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток – до 20%.

Крім цього, Фінансовий комітет ВР пропонує запровадити податок на майно юридичних і фізичних осіб.

При цьому 50% податку на майно юридичних осіб повинно відраховуватись у місцеві бюджету, а 50% - до державного бюджету, 100% податку на доходи фізичних осіб пропонується залишати у місцевих бюджетах.

У свою чергу директор Департаменту податкової та митної політики Міністерства фінансів України Сергій ЧЕКАШКІН заявив, що створена робоча група підготує робочий проект Податкового кодексу до 2 квітня 2007 року.

Як пояснив журналістам С.ЧЕКАШКІН, до цієї дати текст проекту повинен бути поданий на розгляд робочої групи, яка створена відповідно до розпорядження уряду.

Разом з тим П.ПОРОШЕНКО висловив сподівання, що не буде жодних перешкод у спільній роботі над проектом Податкового кодексу. Він висловив переконання, що будуть знайдені компромісні варіанти, і вже до кінця 2007 року вдасться прийняти Податковий кодекс України.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 21 лютого Кабінет Міністрів утворив робочу групу з підготовки проекту Податкового кодексу. Її очолив перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.