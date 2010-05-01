Одеські студенти ідентифікують себе з Україною (опитування)

Більше половини одеських студентів (54,1%) ідентифікують себе з українською культурною традицією, в той час як 27,7% зараховують себе до російської культурної традиції, а 6,6% вважають, що належать до загальноєвропейської.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати оприлюднив сьогодні Інститут Горшеніна, експерти якого провели спеціальне дослідження на тему "Самоідентифікація одеського студентства" в рамках дослідницької програми "У фокусі: студентство", що проводиться спільно з групою студентів Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені Мечникова.

Тільки 2,6% респондентів ідентифікують себе з радянською культурою, а з іншими культурами - 3,7% опитаних, які обрали відповідь "інше".

5,3% студентів не змогли відповісти на дане питання.

Також результати опитування показали, що кожен третій студент одеських вузів (34,9%) вважає, що українська мова повинна бути державною, а російська може використовуватися на побутовому рівні як мова національних меншин. Думки, що державними в Україні мають бути дві мови, дотримуються 29,9% респондентів. Кожен четвертий опитаний (25%) вважає, що український має бути державною, а російська може бути офіційною у деяких регіонах України. Ще 2,4% переконані, що російська мова повинна бути державною, а українська виключно використовуватися на побутовому рівні.

Також дані опитування свідчать, що переважна більшість одеських студентів (74,3%) не хочуть відродження Радянського Союзу. Протилежної точки зору дотримуються 12,4% опитаних, а 13,3% респондентам було важко відповісти на це запитання.

Соцдослідження проводилося Інститутом Горшеніна 15-30 березня 2010 року. Було опитано 500 студентів одеських вузів III і IV ступеня акредитації. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 4,5%.

Нагадаємо, згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Одесі з населенням у мільйон осіб проживають 61,6% етнічних українців, 29,0% - росіян, 1,3% - болгар, 1,2% - євреїв, 0,7% - білорусів, 0,4% - вірмен, 0,2% - поляків, а також представники інших націй і народностей.