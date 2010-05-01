Прикордонники затримали браконьєрське судно

Прикордонники затримали рибопромислове судно «Барс» з Херсона, на боту якого виявлено 440 кілограмів незаконно виловлених осетрів, севрюг та камбал-калканів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, правоохоронці завчасно дізналися про можливу браконьєрську діяльність моряків. Коли «Барс» повернувся з промислу в порт Херсона, для його перевірки була сформована спільна оглядова група прикордонників, співробітників СБУ, МВС та Держрибохорони.

Під час перевірки рибалки категорично відмовлялися відкривати люк ємності для води. Це вони мотивували тим, що відсутній компетентний фахівець. Причина виявилася більш банальною – у зачиненій ємності заховали мішки з 3 осетрами (майже 12 кг), 16 севрюгами (більше 66 кг) та 120 камбалами-калканами (майже 364 кг), а також 3 сітки.

Браконьєрський улов на цей час передали в рибоохорону. Матеріали про правопорушення, передбачене статтею 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом», передали в прокуратуру.