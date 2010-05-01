Погода на шашлики

2 травня в Україні за прогнозами синоптиків утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на крайньому заході, вдень у західних областях пройдуть дощі, місцями сильні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, у Житомирській області невеликі дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, у північних та західних областях 8-13°; вдень 21-26°, на узбережжі морів 17-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області - без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°. У м. Києві температура вночі 11-13°, вдень близько 25°.