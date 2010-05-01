На «Беркут» натравили бійцівських собак

У Полтаві при ліквідації нарколабораторії її власники натравили на працівників «Беркуту» собак бійцівської породи.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, працівники ВБНОН (відділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків) та працівники «Беркуту» перекрили канал надходження ацетильованого опію до Києва.

За даними правоохоронців, раніше в столиці був затриманий реалізатор наркотиків, а у Полтаві – ще 5 осіб, в тому числі організатор і власник нарколабораторії.

На законні вимоги за рішенням суду надати можливість працівникам міліції провести обшук в приватному будинку, де знаходилася ця нарколабораторія, люди, які були у приміщенні, відповіли відмовою та забарикадувалися.

Через це було прийнято рішення брати будинок штурмом.

Коли працівники «Беркуту» через вікна проникли до помешкання, на них натравили бійцівських собак, зокрема, ротвейлера, внаслідок чого, щоб не постраждати, міліціонери застосували до тварин травматичну зброю.

В ході обшуку з будинку вилучено майже півтора літри ацетильованого опію, кілька пакетів з сухим канабісом, 200 г золотих прикрас, мобільний телефон, який був у розшуку.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу, відбуваються подальші слідчі дії.