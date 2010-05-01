У Львові горить готель

У Львові, на вул. Пилипа Орлика, горить будівля готелю «SV».

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, інформація про пожежу надійшла до рятувальників близько 14.00.

На момент прибуття пожежників вогонь охопив майже половину трьохповерхової будівлі готелю.

На даний час, горить більш як півтори тисячі квадратних метрів приміщення. До ліквідації пожежі залучено всі рятувальні підрозділи Львова.

«Інформація про пожежу поступила до нас, коли вогонь охопив велику площу житлових приміщень. Очевидно, що працівники готелю намагалися самостійно ліквідувати займання. Однак це призвело до того, що зараз горить практично вся будівля, і невідомо, чи вдасться врятувати приміщення», - зазначив П.ВАСИЛЕНКО.

З місця події було евакуйовано персонал та мешканців готелю. Потерпілих і жертв немає. Проводяться заходи щодо недопущення перекидання вогню на розміщені неподалік житлові будинки та торговельні центри.