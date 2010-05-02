У Дніпропетровську держвиконавця викрили у вимаганні

У Дніпропетровську викрито службовця відділу Державної виконавчої служби одного з районних управлінь юстиції, який вимагав та отримав 1,4 тис. грн. хабара від місцевого жителя за закриття виконавчого провадження та повернення йому вилученого майна.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.