Путін вимагає не зволікати з російсько-українською атомною компанією

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН зажадав від "Росатома" не зволікати зі створенням російсько-української атомної компанії.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це він заявив сьогодні на зустрічі з главою «Росатома» Сергієм КИРІЄНКОМ.

«Важливо, аби за термінами нічого не затягувалося, аби одне рішення випливало з іншого, і ця робота йшла без зволікання», – наголосив В.ПУТІН.

«Завдання зрозуміле», – відповів глава держкорпорації. Він додав, що загалом «ми бачимо створення єдиної компанії».

«При цьому ми виходимо з логіки, яку ви задали в розмові з Президентом України, – що це рівноправна співпраця, – заявив С.КИРІЄНКО. – Вона, звісно, ринкова, взаємовигідна». «Тут нічиї інтереси не повинні бути ущемлені, ми виходимо з логіки рівних інтересів, рівних можливостей і рівноправ`я партнерів», – наголосив він.

За словами С.КИРІЄНКА, представники «Росатому» вже обговорили деталі на засіданні комітету з економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці минулого тижня в Сочі. «Ми поговорили з нашими українськими партнерами, визначили склад людей по всіх робочих групах», – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва В.ПУТІН заявив, що Росія пропонує Україні створити холдинг для спільної роботи в ядерній сфері.

«Багатообіцяючою є інтеграція наших ядерних комплексів. На засіданні комітету ми виклали конкретні пропозиції російської сторони в цій сфері. На наш погляд, може йтися про створення великого спільного холдингу, який об`єднує галузі атомного машинобудування, паливного циклу й атомної генерації», - сказав В.ПУТІН, відзначивши, що в сфері ядерної енергетики Україна і Росія вже плідно співпрацюють.