Янукович відвідає Донецьку область

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у четвер, 6 травня, здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з попередньою програмою візиту, спочатку В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом будівництва Донецького аеропорту, відтак відвідає міста Єнакієве і Горлівку.

У Єнакієвому Президент візьме участь у відкритті православного храму. Після цього він покладе квіти до пам`ятника космонавтові Георгію Береговому в одному з центральних скверів міста, там же проведе короткий брифінг для журналістів.

Завершення візиту пройде в Горлівці, де В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни.