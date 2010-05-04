Десантні кораблі ЧФ прибули до Одеси, Керчі та Миколаєва
Командири вирушили до мерій
Три великі десантні кораблі (БДК) Чорноморського флоту прибули у вівторок з візитами до українських портыв Керч, Миколаїв і Одеса, повідомив РІА “Новости” офіційний представник управління прес-служби і інформації Міноборони РФ з військово-морського флоту.
"Екіпажі кораблів "Цезар Куніков", "Новочеркаськ" і "Ямал" з підрозділами морської піхоти 9 травня візьмуть участь в святкуванні до 65-річчя Перемоги спільно з українськими колегами", - сказав співрозмовник агентства.
Він повідомив, що БДК "Цезар Куніков" прибув вранці до Одеси. Кораблем-господарем від ВМС України в Одесі є корвет "Тернопіль".
БДК "Новочеркаськ" прибув вранці до Керчі, де кораблем-господарем від ВМС України виступає тральщик "Черкаси".
БДК "Ямал" дві години тому прибув до порту Миколаїв, де кораблем-господарем від українських військових моряків виступає БДК "Костянтин Ольшанський".
"Командири кораблів здійснять у другій половині дня вівторка візити до голів адміністрацій Керчі, Одеси та Миколаєва", - сказав офіційний представник Міноборони РФ з ВМФ.