"РосУкрЕнерго" змінить склад власників?

Ведуться переговори про зміну складу власників компанії «РосУкрЕнерго».

Як повідомило УНІАН джерело, наближене до ВАТ «Газпром», український бізнесмен Іван ФУРСІН ухвалив рішення про вихід зі складу акціонерів компанії CentraGas Holding AG (Австрія), яка є власником 50% акцій «РосУкрЕнерго».

За словами джерела, зараз ведуться переговори між співвласниками CentraGas Holding AG (Австрія) І.ФУРСІНИМ і Дмитром ФІРТАШЕМ про продаж частини активів компанії.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили «РосУкрЕнерго» з реєстрацією в Швейцарії для поставок туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належать ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).