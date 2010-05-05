Уряду доведеться обмежити тіньову економіку

Український уряд не зможе виконати державний бюджет на 2010 рік без обмеження обігу коштів у тіньовій економіці, масштаби якої, за даними експертів, становлять близько 50% ВВП.

Про це йдеться у коментарі варшавського Центру Східних досліджень (OSW), текст якого має УНІАН.

Експерт одного із найавторитетніших аналітичних центрів Польщі Анна ГУРСЬКА назвала цьогорічний бюджет України "більш реалістичним" за попередній, але "складним для виконання". Головна складність, на думку аналітика, полягає у виконанні плану податкових доходів.

За її словами, дані про виконання державного бюджету України у I кварталі 2010 свідчать про те, що фіскальним органам буде надзвичайно важко залучити до бюджету заплановані кошти. (За оперативними даними, держбюджет України у першому кварталі виконано з дефіцитом 5,5 млрд. грн. - УНІАН).

А.ГУРСЬКА вважає, що в таких умовах податкова адміністрація буде змушена шукати можливості для збільшення податкової бази за рахунок виведення коштів із тіньового обігу.

Експерт також позитивно оцінила відмову уряду дотувати НАК "Нафтогаз України", зауваживши, що реалізувати ці плани буде неможливо без підвищення цін на газ на внутрішньому ринку.

А.ГУРСЬКА зазначила, що глибше проаналізувати реалістичність виконання держбюджету України можна буде після запланованого у травні представлення пакету першочергових реформ, розробленого урядом.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2010 рік із дефіцитом у розмірі 5,33% ВВП. Доходи держбюджету визначено на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановано на рівні 323,556 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 244,027 млрд. грн.

Проект бюджету розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.