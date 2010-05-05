Україна і ЄАВТ планують у червні підписати угоду

Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) планують найближчим часом погодити питання, що залишилися, і підготувати до підписання угоду про створення зони вільної торгівлі на наступному засіданні Ради міністрів ЄАВТ - 24 червня.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному ЄАВТ за підсумками 5-го раунду переговорів про створення ЗВТ з Україною, що пройшли в Києві 27-30 квітня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) почали офіційні переговори зі створення зони вільної торгівлі у квітні 2009 року.

Країни ЄАВТ запропонували Україні почати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року. Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за результатами Стокгольмської конвенції. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.