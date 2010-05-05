У Єгипті знайшли статую Птолемея IV

Єгипетські археологи знайшли кам`яну статую одного з царів династії Птолемеїв. Ймовірно статуя зображає Птолемея IV, який правив у 221-205 роках до нашої ери. Про це повідомляє сайт Middle East Online з посиланням на заяву глави єгипетської Верховної ради зі старовини Захі Хавасса (Zahi Hawass).

За його словами, знахідку виявили під час пошуків могили цариці Клеопатри недалеко від Александрії. У статуї відсутня голова. Як відзначив Захі Хавасс, про те, що зображеним у камені правителем є Птолемей IV, говорить серед іншого той факт, що статуя була знайдена поряд із храмом, який він побудував.

Хавасс не назвав точні розміри фігури, проте, заявив, що вона "величезна". За його словами, матеріалом для її виготовлення послужив чорний граніт.

Династія Птолемеїв правила в Єгипті після його завоювання Олександром Македонським в 332 році до нашої ери. Засновник династії Птолемей I був одним з помічників Олександра Великого. Царювання династії в Єгипті тривало до 30 року до нашої ери, а її останньою представницею була Клеопатра.

Лента.ру