Наливайка призначили президентом холдингу “Главред-медіа”

Олега НАЛИВАЙКА призначено президентом холдингу “Главред-медіа”. Рішення про це прийнято спостережною радою холдингу.

Олегові НАЛИВАЙКУ – 48 років, за фахом – журналіст. Є Генеральним директором інформаційного агентства УНІАН. З вересня минулого року до березня цього року перебував на державній службі, працюючи виконуючим обов’язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України. До цього також очолював холдинг “Главред-медіа”.

До холдингу входять агентство УНІАН, телеканал “СІТІ”, інтернет-проект “Главред”, журнал “Главред”, журнал “Профиль”, інтернет-проект “Телекритика”. Журнал “Телекритика”, газета “Новая”, газета “Известия в Украине”.