Начальник українського Генштабу отримав подяку НАТО

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Іван СВИДА отримав подяку від НАТО за участь українського військового контингенту в операції Альянсу “Стримувальна присутність” у Косовому.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні у Брюсселі відбулося засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у форматі країн-контрибуторів операції багатонаціональних сил у Косовому (КФОР). У засіданні взяла участь українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України генералом армії України І.СВИДОЮ.

У ході засідання було розглянуто питання поточного стану воєнно-політичної та безпекової ситуацій у Косовому, ходу проведення першого етапу фази військової операції сил КФОР “Стримувальна присутність”, а також подальшої діяльності НАТО і Європейського Союзу в регіоні.

У своєму виступі голова Військового комітету НАТО адмірал Джампаоло Ді ПАОЛА підкреслив важливість проведення максимально узгоджених дій у контексті завершення підготовки Сил безпеки Косового, приведення їх до повних оперативних спроможностей, покращення соціально-економічної ситуації у регіоні та здійснення подальшого скорочення миротворчих контингентів до запланованих параметрів в рамках операції “Стримувальна присутність”.

Голова Військового комітету НАТО також висловив слова вдячності начальникам генеральних штабів країн-контрибуторів за послідовність у прийнятті рішень та якість у виконанні завдань миротворчими контингентами.

Як повідомляв УНІАН, український військовий контингент у складі багатонаціональних сил КФОР перебуває у Косовому з 1999 року. На сьогодні там виконують миротворчі завдання 180 українських військовослужбовців.