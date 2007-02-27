В УНІАН відбудеться прес-конференція “Собачі бої – вектор розуміння”

18:11, 27 лютого 2007
Суспільство
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28 лютого 15-30 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція “Євразійської спілки власників вовкодавів”  на тему: “Собачі бої – вектор розуміння”. Учасники: президент МГО «Євразійський союз власників вовкодавів», головний редактор міжнародного журналу для собачників-професіоналів та любителів «Твое собачье дело», зав.лабораторією кінології Національного аграрного університету, співвласник Центрального розплідника вовкодавів України Павло Лещинський,  автор книги “Собаки середньої Азії”,експерт-кінолог всесоюзної категорії Олександр Лабунський,  віце-президент з виставок ЄСВВ Світлана Лєщинська. Йтиметься про проблему розуміння породного тестування  собак породи “вовкодав”  та принципові відмінності  тестування від собачих боїв. Українська школа племінного розведення та дресування собак  - найефективніша в СНД (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефон: 8-067-446-88-88. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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