В УНІАН відбудеться прес-конференція “Собачі бої – вектор розуміння”

28 лютого 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція “Євразійської спілки власників вовкодавів” на тему: “Собачі бої – вектор розуміння”. Учасники: президент МГО «Євразійський союз власників вовкодавів», головний редактор міжнародного журналу для собачників-професіоналів та любителів «Твое собачье дело», зав.лабораторією кінології Національного аграрного університету, співвласник Центрального розплідника вовкодавів України Павло Лещинський, автор книги “Собаки середньої Азії”,експерт-кінолог всесоюзної категорії Олександр Лабунський, віце-президент з виставок ЄСВВ Світлана Лєщинська. Йтиметься про проблему розуміння породного тестування собак породи “вовкодав” та принципові відмінності тестування від собачих боїв. Українська школа племінного розведення та дресування собак - найефективніша в СНД (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-446-88-88. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.