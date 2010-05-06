На світових ринках нова хвиля спаду. Торги в Токіо сьогодні відкрилися стрибком вниз. Індекс головної японської біржі Ніккей відразу ж опустився на 3 відсотки. Помірніша негативна динаміка спостерігалася напередодні і на біржах Європи і США. Тим часом цієї ночі на світових електронних торгах курс євро по відношенню до долара опустився нижче за чергову психологічно важливу відмітку – 1 долар 28 центів. Це найнижча вартість єдиної європейської валюти з березня минулого року. Падають і ціни на нафту. За минулу добу барель подешевшав приблизно на три долари. Інвестори в усьому світі стурбовані можливістю поширення боргової кризи в Греції на інші країни єврозони.

Эхо Москвы