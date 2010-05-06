МНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
10:59, 06 травня 2010Суспільство
1660 0
Лише на заході - дощ
В Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 6-8 травня.
Про це повідомляє прес-служба МНС з посиланням на начальника Українського гідрометцентру Миколу КУЛЬБІДУ
Надзвичайна пожежна небезпека прогнозується на всій території країни, крім західних областей.
Натомість, 6 травня в західних областях очікуються грози, місцями шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, в окремих районах град; вранці та вдень на Закарпатті, Волині, Львівщині та Івано-Франківщині місцями пройдуть сильні дощі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter