У Харкові горить вагоноремонтний завод

На території Харківського вагоноремонтного заводу по вулиці Котлова, 87/89, горять складські приміщення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, сигнал про пожежу надійшов о 9.30.

Пожежі присвоєно 3-й номер складності. На місці події в цей час працюють 8 бригад, спецтехніка, понад 50 працівників МНС.

Причини пожежі, а також матеріальний збиток будуть встановлені пізніше, сказав І.ЛУПАНДІН.