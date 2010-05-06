У Харкові горить вагоноремонтний завод
11:19, 06 травня 2010Суспільство
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На місці події працюють 8 бригад
На території Харківського вагоноремонтного заводу по вулиці Котлова, 87/89, горять складські приміщення.
Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, сигнал про пожежу надійшов о 9.30.
Пожежі присвоєно 3-й номер складності. На місці події в цей час працюють 8 бригад, спецтехніка, понад 50 працівників МНС.
Причини пожежі, а також матеріальний збиток будуть встановлені пізніше, сказав І.ЛУПАНДІН.
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