Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 5 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,3% відучора, і сьогодні становить 10,06 грн./євро, продажу – на 1,4% - до 10,27 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,12 грн./євро, з продажу – в межах 10,14-10,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 5 травня знизився на 0,7%, і сьогодні становить 0,2603 грн./рубль, продажу – 0,6% - до 0,2686 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2570-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2630-0,2720 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,4% відучора, і сьогодні становить 10,08 грн./євро, продажу – на 1,5% - до 10,22 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,058-10,12 грн./євро, з продажу – в межах 10,14-10,38 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,8% порівняно з 5 травня, і сьогодні становить 0,2611 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2692 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2620 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,10/10,37 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,07/10,36 грн., рубль – 0,2600/0,2690 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,925 грн., євро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2580/0,2630 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 6 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,243433 до російського рубля – 0,26703.