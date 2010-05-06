Експерт: до кінця року євро в Україні може впасти

У найближчій перспективі євро в світі не має тенденцій до зміцнення, до кінця року курс європейської валюти в Україні може знизитися до 9,50-9,60 грн./євро. Таку думку УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» Микола ІВЧЕНКО.

За його словами, курс євро падає в світі через проблеми в Греції. «За останні три дні євро впало в світі на 3,6% - до 1,2865 дол./євро», - зазначив він. М.ІВЧЕНКО також повідомив, що ключовою датою у динаміці євро буде 19 травня, коли Греція повинна буде виплатити 50 млрд. євро за зовнішніми боргами. Якщо до того часу Греція не отримає фінансову допомогу від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, то вона змушена буде піти на дефолт. «Проте, швидше за все, Греція отримає допомогу від ЄС і МВФ», - вважає М.ІВЧЕНКО.

На думку експерта, у такому разі євро зупинить різке падіння, проте зростання курсу європейської валюти не буде. У той же час виникне питання довгострокового прогнозу щодо курсу євро, оскільки, надаючи Греції фінансову допомогу, МВФ контролюватиме проведення реформ у країні, зокрема зі зниження дефіциту бюджету. Багато експертів і спекулянти сумніваються, що Греція зуміє в найближчі 2-3 роки - на стільки розрахована програма допомоги - провести дані реформи, тому продають євро.

Крім того, як розповів М.ІВЧЕНКО, можливо, що найближчим часом з подібними проблемами зіткнеться Португалія, і також змушена буде звертатися по допомогу, що також не сприятиме зміцненню європейської валюти. Тому позитивних тенденцій у довгостроковій перспективі щодо зміцнення євро немає. До кінця року євро може подешевшати до 1,2 дол./євро, в Україні – до 9,50-9,60 грн./євро, зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Греція офіційно попросила країни-члени Євросоюзу про допомогу.

11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій висловили готовність надати Греції близько 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів впродовж цього року.