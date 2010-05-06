Завтра в Україні - спека

7 травня у західних областях України буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, місцями грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. На Закарпатті та в Карпатах місцями очікуються сильні дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер буде південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, в західних областях та на узбережжі морів 17-22°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

У м. Києві температура вночі - 10-12°, вдень 24-26°.

6 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 13-17°, в Дніпрі біля Києва 15°.