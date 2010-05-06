Справу щодо звинувачення 5 міліціонерів у наркоторгівлі передали в суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за звинуваченням п`яти працівників міліції в наркоторгівлі, хабарництві, незаконних затриманнях, застосуванні насильства і фальсифікації матеріалів.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, правоохоронці скоювали злочини в 2008 і 2009 роках.

«Закінчено розслідування кримінальної справи за звинуваченням п`яти працівників міліції в скоєнні понад двадцяти злочинів, пов`язаних з незаконним оборотом наркотиків», - йдеться в прес-релізі.

Перед судом постали начальник сектору боротьби з оборотом наркотиків лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», троє оперуповноважених відділів на станціях «Сімферополь», «Керч» і «Джанкой», інспектор патрульної служби кримської зони батальйону патрульної служби при лінійному управлінні міліції.