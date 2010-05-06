У Харкові пограбували банк

Сьогодні у Харкові двоє невідомих пограбували відділення «Swedbank».

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося близько 09.20 на вулиці Полтавський Шлях - одній з центральних магістралей міста.

Грабіжники зайшли до приміщення банку відразу після його відкриття і, розбивши вікно касира та заволодівши грошима, зникли у невідомому напрямку. Повідомлення про подію надійшло від касира банку.

Міліція не повідомляє про викрадену суму грошей. Але «вона невелика», зазначила Л.ВОЛКОВА.

За її словами, за “гарячими слідами” працювала кінологічна група. Пошуки грабіжників тривають.