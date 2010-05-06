Янукович хоче закон про продаж землі

19:02, 06 травня 2010
Суспільство
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Президент розповів про пастки аферистів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на нагальній необхідності удосконалення земельного законодавства в Україні, зокрема, у частині продажу землі, у тому числі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з ветеранами, що відбулася в м. Горлівка Донецької області.

За словами Президента, наявні проблеми у земельних відносинах, через які, зокрема, постраждало багато українських громадян, є недосконалість та неврегульованість цих відносин на законодавчому рівні.

В.ЯНУКОВИЧ у зв’язку з цим поставив питання про необхідність ухвалення або внесення змін до законів, що стосуються цієї сфери, зокрема, Земельного кодексу.

«Більше 50% людей, які отримали земельні паї, фактично потрапили у пастки різних ділків-махінаторів і, буду говорити прямо, – аферистів. Це пов’язано з недосконалістю законодавства», - зауважив глава держави і додав, що особливої уваги у цій сфері потребує питання щодо продажу, оренди і використання земель сільськогосподарського призначення, а також земель і розташованих на них об’єктів, які вивільнилися в результаті реформування та скорочення Збройних Сил України.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, врегулювання цих питань повинно бути спрямовано, насамперед, на захист інтересів власників землі.

 

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