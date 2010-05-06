У Києві на Хрещатику відбулася генеральна репетиція параду Перемоги за участю українських, російських та білоруських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, репетиція пройшла під керівництвом міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ. На заході також були присутні інші керівники Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України, Адміністрації Президента України та силових відомств, підрозділи яких представлені на параді.

Загалом зараз Хрещатиком крокували більш як 2,5 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, а також військовослужбовці Збройних Сил Росії та Білорусі.

За сценарієм параду, Хрещатиком також проїхала раритетна військова техніка часів Великої Вітчизняної війни, зокрема танк Т-34, легендарна “Катюша”.

За цією репетицією спостерігали близько 1 тис. киян та гостей міста. Також під час виконання державного гімну України лунали залпи гармат.