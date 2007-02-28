У Києві податківець погорів на хабарі в $6 тисяч

Співробітники СБУ в м. Києві за вимагання та отримання 6 тисяч доларів хабара затримали офіцера управління податкової міліції столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник відділу спецпідрозділу «К» УСБУ в м. Києві Дмитро БІЛОУС.

За його словами, 23-річний посадовець вимагав гроші у директора одного зі спільних підприємств за непроведення фінансової перевірки з нарахування ПДВ.

Як зазначив Д.БІЛОУС, на зустріч з підприємцем податківець прибув на таксі, запропонувавши йому проїхатись разом і під час руху автомобіля віддати гроші, а потім вийти з нього. Для затримання хабарника оперативникам спецслужби «довелося влаштувати невелику автомобільну тисняву на вулиці Володимирській в Києві», розповів Д.БІЛОУС. Після затримання таксі, у якому їхав податківець, у нього вилучили отримані від підприємця гроші.

За матеріалами СБУ столична прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).