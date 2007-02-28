“Книга рекордів України” зафіксує унікальний прилад для вимірювань

1.03.2007 о12:00 буде презентовано унікальний прилад для вимірювань великогабаритних деталей

1 березня 12:00 відбудеться восьма спеціалізована виставка "Світ металообробки» (Броварський проспект, м. Лівобережна), де на стенді МІКРОТЕХ буде презентовано унікальний прилад для вимірювань.

Це досягнення займе своє почесне місце в «Книзі рекордів України» в категорії "Наука і технології". Найбільший в Україні мікрометр призначений для точного вимірювання великогабаритних деталей. Експертною комісією “Книги рекордів України” зафіксовані результати:

- діапазон вимірювань 1800-2000 мм

- ціна ділення 0,01 мм

- маса 85 кг

- Мікрометр МІКРОТЕХ® МК-2000 включений в Держреєстр України.

Для порівняння параметри звичайного мікрометра:

- Діапазон вимірювань 0-25 мм

- ціна ділення 0,01мм;

- маса 0,3 кг

3 березня 2007 р. Світовий рекорд! Урочисте нагородження від «Книги рекордів України» харківських школярів (11 років), Євгенія Таранюка та Анастасію Зверевой, п`ятикратних чемпіонів світу, багаторазових чемпіонів Європи і України, кандидатів в майстри спорту.

6-7 березня 2007 р. Безпрецедентний матч-марафон! 24-годинний матч-марафон по футзалу, з метою встановлення рекорду України і привертання уваги до жіночого футболу.

9 березня 2007 р. Світовий рекорд студента національного Університету ім. Тараса Шевченка.

Додаткова інформація:

Ігор Підчибій 8 097 579 89 30