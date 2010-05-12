На поїзди в Росію слід продавати іменні квитки?

Начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК вважає, що на квитках залізничного сполучення з Російською Федерацією слід вказувати особисті дані пасажира.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Харкові.

На думку В.ОСТАПЧУКА, завдяки цьому правоохоронні органи зможуть оперативніше реагувати на протиправні дії, які вчиняються у потягах, а також запобігати поширенню тероризму.

«Я розумію, що з точки зору Львівської, Придніпровської залізниці це неактуально, а для Південної залізниці це актуально. Не дай Бог, щоб у нас коли-небудь було те, що іноді відбувається у Росії. Я вважаю, що ми повинні створити серйозний санітарний контроль на кордоні України та Росії, тому що є загроза тероризму», – мотивував свою позицію В.ОСТАПЧУК.