Президент призначив уповноваженого з контролю за СБУ
19:48, 28 лютого 2007Суспільство
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Знайоме прізвище
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Володимира ТИМОШЕНКА Уповноваженим глави держави з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
Указ оприлюднено на офіційному сайті Президента України.
Довідка УНІАН. В.ТИМОШЕНКО обіймав посаду першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ до травня 2006 року.
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