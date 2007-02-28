Президент призначив уповноваженого з контролю за СБУ

Знайоме прізвище

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Володимира ТИМОШЕНКА Уповноваженим глави держави з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Указ оприлюднено на офіційному сайті Президента України. Довідка УНІАН. В.ТИМОШЕНКО обіймав посаду першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ до травня 2006 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter