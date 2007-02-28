Президент призначив уповноваженого з контролю за СБУ

19:48, 28 лютого 2007
Суспільство
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Знайоме прізвище

ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Володимира ТИМОШЕНКА Уповноваженим глави держави з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Указ оприлюднено на офіційному сайті Президента України.

Довідка УНІАН. В.ТИМОШЕНКО обіймав посаду першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ до травня 2006 року.

 

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